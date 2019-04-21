Тимати это не понравится! Крид отказался от бургеров в Black Star и предпочел шаурму

Сегодня, 16:48

Молодой рэпер своим поведением показывает, что не будет больше рекламировать заведение «отца» лейбла.

Популярный певец Егор Крид не так давно покинул лейбл Black Star, где почти 7 лет он творчески рос под чутким надзором Тимати и превращался и простого мальчика из Пензы в одного из самых узнаваемых отечественных молодых исполнителей. Однако времена идут и все меняется - после того, как Егор научился всему чему мог, он ушел из лейбла, а также автоматически отказался от бургеров в Black Star, которые ранее активно рекламировал вместе с Тимати.

По крайне мере, так считают в Сети и в качестве доказательства приводят недавние сторис певца в Instagram, где он заказал себе в одном из ресторанов в качестве обеда шаурму с овощами. Возможно, Тимати это не понравится, и он попросит своего бывшего подопечного по старой памяти и ради ненавязчивой рекламы хоть изредка захаживать в один из его ресторанов и вспоминать вкус бургеров Black Star, вооружившись для их поглощения черными фирменными перчатками и заказав для полноты картины картошку фри.