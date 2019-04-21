«Не хочу я к ней, с сыном побуду»- Топалов «спалил» проблемы в отношениях с Тодоренко

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Певец почти не видит ребенка, которого Регина вынуждена «таскать» за собой на все съёмки.

Не успели все насладиться счастливой парой Регины Тодоренко и Влада Топалова, как угроза развода «нависла» над семьёй. В последнее время популярная ведущая и молодая мама подвергалась особым нападкам со стороны хейтеров: располневшая фигура после родов, плохое материнство и чрезмерный трудоголизм. Примечательно, что в этот момент на лаврах славы нежился якобы безработный Топалов за то, что изредка публиковал милые снимки с ребёнком. Но никто не подумал, как не просто Регине «вкалывать» на нескольких работах, чтобы прокормить маленького сына и мужа, который по слухам вносит в семейный бюджет слишком мало. Но, как известно, всему есть свой предел и Топалов уже случайно «спалил» проблемы в отношениях.

В сторис Влад опубликовал видео, на нем он как «заботливый» семьянин приехал навестить жену и сына на съёмочной площадке. Ребенка, по словам Топалова, он уже не видел больше недели. И всё бы ничего, вот только в момент, когда певца пригласили в гримёрку к Тодоренко, Влад, отмахиваясь, заявил: «Не хочу я к ней, с сыном побуду». Судя по всему, после того, как Регина могла выставить мужа, Влад не только остался без дома, но и вынужден теперь навещать сына «по расписанию».

Фанаты всерьез обеспокоены ситуацией в семье Тодоренко и Топалова. Возможно, появление ребенка изменило отношения в паре, а Регина могла переосмыслить ценности и выбрать не брак, а ребенка и работу.