Невлюблённый души? Участники «Дома-2» пожаловались на призраков, которые выживают их с телестройки

Сегодня, 15:46

Майя Донцова обратилась к экстрасенсам, чтобы выяснить странным причины паралича во сне.

Участники телепроекта «Дом–2» сегодня пожаловались на призраков, которые в буквальном смысле выживают их с телестройки. Официальный канал проекта в социальных сетях опубликовал видео, где Майя Донцова, полюбившаяся зрителями девушка Лёши Купина, рассказала о всех потусторонних, на её взгляд, вещах, которые происходят в одном из старых домов шоу. «Там реально живут призраки!» – утверждает растерянная девушка.

На странице проекта пишут: «На телепроекте ДОМ-2 творится настоящая чертовщина...Жуткие вещи рассказала Майя Донцова нашей редакции».

Вероятно, невлюблённые души принадлежат участникам проекта, которые трагически погибли при странных обстоятельствах. Ушли из жизни многие герои телестройки, которые, вероятно, вернулись на проект, чтобы найти свою любовь. К примеру, Полина Лобанова, 20-летняя экс-участница стройки, скончалась по предварительным данным от передозировки запрещенными препаратами. Всего за столько лет скончались более десяти участников. Не удивительно, что их души тянет обратно в VIP-дом, где раньше проживали все участники стройки, как в общем доме.