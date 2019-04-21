Боится смерти? Пугачева проговорилась, зачем устроила юбилейный концерт

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Совсем не для себя и не ради денег Примадонна выступала в честь 70-летия, о чем рассказала знаменитая актриса.

Когда Примадонна российской эстрады Алла Пугачева объявила о том, что в честь ее 70-летия состоится концерт в Кремле, не все ее фанаты поняли это намерение. Зачем стареющей и больной певице, которую недавно забирали в больницу, которой сделали операцию на горле, опять выходить на сцену? Все любят Пугачеву и без концерта, тем более из-за высокой стоимости билетов не каждый мог позволить себе прийти на выступления кумира. Недоброжелатели звезды и вовсе заявляли, что Алла Борисовна решила «срубить бабла» напоследок и именно потому так рвется на сцену. Однако оказывается, сама Пугачева и проговорилась о том, зачем на самом деле устроила юбилейный концерт.

Об этом рассказала подруга звезды актриса Ирина Мирошниченко, которая также была на выступлении Пугачевой в Кремле. По ее словам, выступать Примадонна хотела, в первую очередь, для своих детей Лизы и Гарри.

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Устроила праздник, как и обещала, для своих детей, которые никогда не видели ее на сцене», - сообщила Мирошниченко.

При этом очевидно, что дети Аллы Борисовны еще слишком маленькие, чтобы понять и осознать величие собственной матери, однако Пугачева не стала дожидаться даже 75-летнего юбилея.

Артистка будто спешила сделать все, чтобы Лиза и Гарри уже сейчас запомнили ее не больной и старой, а звездой, которой она на самом деле и является. Но неужели артистка так боится собственной смерти, раз так спешит с тем, чтобы оставить о себе самые приятные воспоминания? Остается надеяться, что Лиза и Гарри все же увидят мать на сцене и в ее 75 лет, и в 80, а также в последующие юбилеи.