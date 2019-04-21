«Дитя порока в здравии!»: Борис Моисеев скрывает свою реабилитацию в Майами – Сеть

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Исполнитель хита «Голубая луна» до сих пор не может прийти в себя после страшного инсульта.

После того, как в 2010 году Борис Моисеев перенес инсульт, здоровье именитого певца и хореографа находится не в самом лучшем состоянии – у него до сих пор работают не все мышцы лица, не полностью восстановилась речь и парализована левая рука. Однако по мере сил и возможностей Моисеев посещает особо значимые светские мероприятия и даже летает за океан. К примеру, на днях он появился на юбилейном шоу Аллы Пугачевой, правда передвигался при помощи своего концертного директора, да и букет Примадонне вручал не сам, а через помощника.

И пока все думали, что Борис Моисеев практически не выходит из дома и жалели певца, в Instagram появилось его фото в компании друзей, сделанное на другом конце света - в американском городе Майами.

Несмотря на то, что Моисеев указал, что находится в солнечном городе на отдыхе, в Сети ему не поверили и выдвинули свою версию: по мнению пользователей, Борис Моисеев скрывает свою реабилитацию в Майами, а кто-то даже утверждает, что самолично видел певца в одном их медицинских центров.

Ну а пока все спорят, отдыхает ли 65-летний Борис Моисеева на солнышке с коктейлем или правда пытается справиться с последствиями страшного инсульта в одной из американских клиник, в комментариях желают Моисееву здоровья и предполагают, что он уже сумел «разрулить» все последствия болезни. «Дитя порока в здравии!» - пишут в Сети.