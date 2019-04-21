На грабли Началовой? Билан после операции осознал смертельную опасность перелома

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Смерть 38-летней певицы стала для россиян шоком. Билан, которому как раз 37, может бояться повторить ее историю.

Смерть молодой Юлии Началовой потрясла всех российских звезд и подписчиков. Несколько дней вся страна скорбела и выражала родственникам и близким соболезнования. При этом ее печальная история может стать показательным примером для многих людей, который также перестают следить за своим здоровьем и обращаются за помощью, доведя свой организм до критического состояния.

Совпадение или нет, но недавно у Димы Билана также приключилась неприятная ситуация. Около 1,5 назад певец получил двойной перелом ноги в результате неудачного падения на лёд. Даже при сложной травма артист все равно продолжал прыгать на сцене и отрабатывал все концерты под действием тяжелых обезболивающих. Но разве можно так безответственно относиться к своему здоровью?

Недавно в социальной сети он поделился новым видео, в котором прихрамывая и упираясь в костыль прогулялся по лесу.

«Живите, не умирайте», – так жизнеутверждающе Дима подписал новый пост. Быть может, после нелегкой операции он осознал смертельную опасность перелома и боится наступить на грабли рано ушедшей Началовой? Хотя, даже прихрамывая, он все равно планирует провести завтра концерт в Таллине. Надеемся, он будет более осмотрителен и в будущем поставит жизнь и здоровье на первое место.