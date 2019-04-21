Почки отказывают? Павел Воля испугал фанатов пятнами на лице

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При плохом раскладе, звезда может отказаться от участия в проектах «ТНТ».

«Модный подонок» Павел Снежок Воля в социальных сетях поделился новой публикацией, которая испугала фанатов знаменитого комика. Милое семейное фото, сделанное совместно с женой Павла Ляйсан Утяшевой, привлекло много взглядов подписчиков Павла. Однако, вероятно, вместо восхищения крепкими семейными узами и уважением родителей за их любовь к детям, подписчики даже при плохом освещении усмотрели некоторые проблемы молодого мужчины прямо на его лице.

Павел Воля испугал пятнами на своём лице, которые стали легко заметны. К этому добавился и угрюмый вид артиста. Видимо, дела в семье идут хорошо, а вот со здоровьем звезды произошли некоторые изменения.

По мнению некоторых фанатов, которые всерьез обеспокоены состоянием Воли, у него могут быть серьезные проблемы. Нашлись и такие комментаторы, которые предположили, что у Павла отказали почки. Пятна на лице действительно могут быть проявлением данной проблемы, поэтому сейчас комментаторы умоляют юмориста поскорее отправиться к врачам.

К слову сказать, пятна на лице могут стать симптомом многих заболеваний с разнообразными органами. От проблем с почек, который могут даже отказывать, до обострения кишечных заболеваний. В целом же, образование пигментных пятен вряд ли является только вопрос неравномерного загара. Желтовато-коричневая пигментация может быть симптомом серьезных проблем с почками, что в любом случае, нужно проверить у квалифицированного врача.