Муж сильно избил? Боли в шее Муцениеце могли появиться из-за побоев Прилучного

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С «побитым» лицом на фото актриса попросила помощи у своих поклонников.

Звезда серила «Закрытая школа» Агата Муцениеце рассказала об «адской» боли в области шеи, и попросила у поклонников помощи относительно того, как избавиться от мучительных симптомов. По словам артистки, с ней подобное случилось в первый раз в жизни, а потому она не знает, стоит пользоваться ли народными средствами, мазями и медикаментами. Наиболее мудрые из фанатов звезды предложили ей не заниматься самолечением, которое может лишь ухудшить проблему, а выяснить причину боли у доктора.

При этом Муцениеце не пишет причину того, почему появились боли, поэтому поклонники начали гадать сами. Актриса могла простудиться, боль в шее часто появляется и после сильного стресса и проблем с нервными узлами, а, может быть, звезда просто потянула мышцу или спала в неудобном положении, из-за чего к мышцам шеи слабо поступала кровь. Один только вариант поклонники озвучить будто бы побоялись, ведь он кажется совсем уж пугающим – боли могли появиться из-за побоев мужа актрисы Павла Прилучного.

Но откуда вообще могло появиться такое подозрение, что Муцениеце сильно избил муж? Дело в том, что совсем недавно в Сети повсеместно обсуждали то, что в дом актёрской четы вызывали полицию с жалобой на побои. Однако когда наряд приехал и Агата и Павел отказались от любых претензий друг к другу. Об этом инциденте прессе рассказал источник из правоохранительных органов, и именно потому Прилучного стали всерьез подозревать в домашнем насилии над женой. По сей день пара отказывается комментировать эту ситуацию, однако случай с внезапными болями в области шеи Муцениеце наталкивает на печальные выводы о том, что это могло стать последствием недавних или прошлых побоев ее мужа. Однако, даже если эти выводы верны, вряд супруги признаются в этом. К тому же, кажется очень странным, что с болью в шее звезда сразу же не поехала в больницу, а собралась лечиться дома. По мнению фанатов, таким образом она вместе с мужем хочет скрыть правду, ведь в больнице медработники сразу обнаружат возможные синяки, а слухи о домашнем насилии опять начнут распространяться.