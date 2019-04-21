«Сбагрила» Платона репетиторам. Собчак «избавляется» от сына ради встреч с Богомоловым

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Пока Виторган на Шпицбергене, Собчак «мстит» мужу занятиями сына с репетиторами.

В социальных сетях Ксения Собчак похвасталась тем, как её маленький сын Платон занимается с репетитором китайского языка, чтобы дать сыну знания о языке удивительной страны. Малыш, конечно, ещё не совсем хорошо говорит даже на русском, однако Ксения уверяет своих подписчиков, что она действует по всем установкам психологов.

Собчак к видео дала комментарий: «Психологами доказано, чем раньше ребенок начинает изучать иностранные языки, тем легче усваивает...Но все равно невозможно смотреть без слез, как Платон пытается объясниться по-английски в ответ на странные для него звуки».

Рвение скандальной в шоу-бизнесе матери, конечно, похвально: пытаться наградить своего сына знанием не только родного языка достойно уважения, однако Ксения, видимо, не ожидала ответной критической реакции её подписчиков, которые в этом шаге усмотрели то, что звезда намеренно «избавляется» от сына ради встреч с Константином Богомоловым, её возможным любовником.

Вероятно, Ксению уже давно осенила идея «сбагрить» сына всевозможным «помощничкам» в виде нянь и репетиторов, которые будут занимать маленького мальчика, пока сама звезда будет в постоянных разъездах. Вероятно, Виторган не одобрил бы таких инициатив звезды, но что поделать, когда сейчас скандальный муж находится на каникулах на Шпицбергене.