Нашла замену Прохору? Цымбалюк-Романовская показала нового «Шаляпина»

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Пианистка решила не тянуть с новыми отношениями, сделали вывод пользователи.

Некоторое время назад поклонники начали подозревать, что в отношениях Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина настал кризис. Фанатам кажется подозрительным, что Прохор снова улетел на отдых без своей возлюбленной и уже несколько дней не упоминает о ней. Многие изначально не верили в искренность чувств между Виталиной и Прохором, считая их отношения пиаром. Другие же предполагают, что артист просто напросто использовал экс-жену Джигарханяна в своих меркантильных целях, а теперь наслаждается отдыхом с другой.

Вполне возможно, подозрения фанатов верны, а пианистка, похоже, уже нашла замену бросившему ее Прохору. Недавно Цымбалюк-Романовская похвасталась своим любимым стилистом, назвав его гениальным специалистом. На видео Виталина показала того самого профессионала, а также его работу. Подписчики заметили, что стилист пианистки похож на Шаляпина. Действительно, мужчины чем-то схожи между собой, в частности прическами.

Не исключено, что пианистка нашла себе нового «Шаляпина», если слухи о расставании с Прохором все-таки правдивы. Возможно, обозленная на бросившего ее певца Виталина решила доказать ему, что она привлекательная дама, которая долго не останется в одиночестве. Сама Цымбалюк-Романовская пока никак не комментирует догадки фанатов по поводу расставания с Прохором, поэтому остается лишь ждать, когда Виталина подтвердит или опровергнет подобные слухи.