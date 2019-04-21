Скандал ради денег. Бородина намеренно «натравила» Омарова на Слепакова - сеть

Сегодня, 20:04

Выброшенные миллионы не помогли Курбану раскрутиться, и Ксения могла прибегнуть к последнему шансу, дабы «нахлебник» хоть как-то «окупал» свою жизнь.

Неожиданный «удар» Курбана Омарова по репутации Семена Слепакова «взорвал» сеть. Поклонники разделились на два лагеря: одна часть поддержала позицию супруга Ксении Бородиной, который наконец вступился за благоверную, другие же не одобрили такой гневный выпад от примерного семьянина. Однако итоги данного скандала определенно сыграли на пользу «кошельку» знаменитой семьи – потухший интерес к мужчине заиграл «новыми красками».

В последнее время Курбан Омаров стремительно терял популярность. Даже щедрый конкурс и розыгрыш мощного Hummer не особо привлек к нему интерес, а ведь по мнению фанатов, единственным источником дохода Курбана Омарова является его микроблог и You-Tube канал «Отец», где «домохозяйка» делится интересными кадрами со своими детьми. Не исключено, что именно Бородина учинила весь этот скандал ради денег, и намеренно «натравила» Омарова на Слепакова, дабы резко подорвать интерес поклонников к ее супругу.

Сегодня Ксения общаясь с подписчикам призналась, что с годами стала «хитрее и мудрее», будто хвастаясь своим «затвердевшим» сердцем. Не исключено, что успех ее хитрого подстрекательства резко поднял самооценку ведущей, которая не смогла удержаться от хвастовства, подтвердив пагубное влияние «денег и славы» на ее характер.