Курбан виноват, а Тея получает - Из-за ссор с мужем Бородина «срывает злость» на дочери

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Оскорбивший Светлакова супруг, похоже, вывел Ксению из себя.

Накануне муж Ксении Бородиной шокировал сеть резким высказыванием в адрес актера Сергея Светлакова. Омаров намекнул на бездарность артиста, заметив, что его максимум – роль Ивана Дулина из «Наша Russia». Примечательно, что вскоре Курбан удалил пост о Светлакове. Не исключено, что именно Бородина заставила супруга сделать это, боясь, что оскорбительная публикация мужа негативно отразиться на ее репутации.

Вчера Ксения поделилась с подписчиками видео с участием Теи, которое может показаться на первый взгляд очень забавным. Мама вела беседу с дочкой по поводу испачканного ковра. Изначально Бородина разговаривала с наследницей спокойным тоном, расспрашивая ее о том, что она испачкала и как сильно. Немного позже, видимо, ведущая поняла, что пятно не ототрется. Когда эмоции взяли верх, Ксения приказным тоном сказала Теоне, чтобы она шла за новым ковролином. Увидев, что дочь испачкала еще и собаку, Бородина начала разговаривать с ней уже на повышенных тонах.

По словам старшей дочери Маруси, на ковре осталось маленькое пятнышко. Похоже, Бородина «перегнула палку» с воспитательным моментом. Судя по всему, Бородина серьезно рассорилась с супругом из-за его необдуманного поступка. Не исключено, что именно из-за ссор с мужем телеведущая «срывает злость» на дочери. Как считают фанаты, виноват в злости Бородиной ее муж Курбан, а Тея из-за него получает на себя порцию гнева. Срываться на дочери, уверенны комментаторы, явно не стоит, ведь даже злость на супруга не должна стать причиной для наказания ребенка.