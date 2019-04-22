9 рублей 90 копеек: В такую сумму оценили писательский талант Ольги Бузовой

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В книжных магазинах Москвы рецепт счастья известной телеведущей продают за копейки. Вероятно, издательство ознакомилось с произведением и сочло книгу дешевкой из-за непрофессионализма писателя.

Изначально стоимость книги должна была составлять около 600 рублей, но ввиду низкого спроса и сомнительного содержания, цену книгу снизили. Книга является художественной литературой с автобиографическим содержанием и множеством иллюстраций. По словам читателей, она выпускалась в твердом переплете и содержала глянцевые ароматизированные страницы.

Однако, несмотря на роскошность и пафос изделия содержание оценили всего в 9 рублей 90 копеек, хотя книга позиционируется как бестселлер. Возможно, либо владельцы магазина, либо издательский дом прочитали книгу и сочли ее стоимость не дороже десяти рублей в 2019 году. Так как Ольга Бузова не является профессиональным писателем или поэтом, в первую очередь она телеведущая, а уже впоследствии начала развивать свои писательские навыки, также как и написание и исполнение своих песен.

Конечно, ее фанаты довольны книгой, они говорят, что это глянцевый журнал в твердом переплете и изделие отлично подойдет для постеров, но не более. Как бы там ни было, писательский талант Бузовой оценили в достаточно низкую сумму, даже для журнала. Есть вероятность, что со временем песни Ольги также утратят свою цену. Если сейчас цена ее счастья составляет всего девять рублей.