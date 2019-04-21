Поверила в народную медицину? Кудрявцева нашла способ вернуть молодость

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Телеведущая надеется, что волшебная вода очистит ее изнутри и вернет былую любовь молодого мужа.

Телеведущая Валерия Кудрявцева старается не отставать от молодого мужа, в последнее время она тщательно взялась за себя. Лера обычно прибегала к различным косметическим процедурам, она подкалывала губы, делала контурную пластику, скулы, убирала морщины. В последний раз, пользователи раскритиковали Кудрявцеву за подколотые губы, они посчитали, что Лера переборщила с инъекциями в губы и рот перекосило набок.

Также, в сети пошли слухи, что молодой муж остался недоволен уколами красоты супруги и они даже поссорились.

После ссоры пользователи заметили, что Кудрявцева на многих stories запечатлена со стаканом воды и лимоном. Появились версии, что Лера, желая угодить супругу, решила прибегнуть к народной медицине.

«Лера, вода очистит организм изнутри и кожа заметно помолодеет», «Лерка стареет, к земле потянуло», - пишут хейтеры.

Вероятно, телеведущая не знает, как угодить молодому мужу, уколы красоты его не устроили, значит нужно без видимых вмешательств, начать действовать изнутри – хуже не будет.

Лере 47 лет, у нее молодой муж и маленький ребёнок, скорее всего, после упреков супруга она стала загоняться, что стареет. По мнению психологов, женщины очень остро переживают внешние изменения, сложно осознать, что из молодой девушки, ты превращаешься в бабушку, а когда тебе об этом напоминают, то это двойной удар. Леру можно понять, она всеми силами хочет сохранить семью и избежать старости.