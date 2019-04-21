Григорьев-Апполонов скрывает развод с женой, опасаясь потери имиджа

Сегодня, 08:00

Рыжего Иванушку уже не первый раз замечают в компании девушек-эскортниц, сообщают инсайдеры Telegram-канала «Светские хроники». Хотя сам певец утверждает, что в его семье царит любовь и гармония.

В сети сейчас активно обсуждается скандал, связанный с разводом Андрея Григорьева-Апполонова и его супруги Марины. Которая по слухам ушла к молодому 27-летнему баскетболисту «Химок». Официального подтверждения этому факту пока нет, но очевидцы сообщают на протяжении полугода, что Андрея замечают «на дне бутылки» в различных заведения, естественно не в компании супруги.

Хотя пару дней назад в студии передачи «Правда24» певец, увиливая сообщил, что никакого развода быть не может и в его семье все хорошо. Но инсайдеры новостных каналов замечали певца в компании девушек-эскортниц в нескольких заведениях. А также, что Андрей и девушки вели себя весьма раскрепощенно и даже развязно. Может он таким образом пытается залить душевную пустоту от ухода жены. А если все же они до сих пор в браке, то возникает еще больше вопросов к рыжему Иванушке.

Но вероятнее всего, солист «Иванушек International» опасается потери имиджа и черного пиара от скандального развода и поэтому просто скрывает разлад с Мариной. Он сообщил, что в курсе с кем проводит время его жена, пока певец находится на гастролях и это могут быть друзья семьи. Напомним, что семейная пара находится в браке с 2008 года и у них двое детей. Возможно, певец до сих пор не может оправиться после ухода из жизни его друга Олега Яковлева.