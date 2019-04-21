«Я люблю его как друга»: Харламову и Батрутдинову пришлось оправдаться за новости в СМИ о гомосексуализме

Сегодня, 06:02

Юмористов сильно зацепила тема о том, что социальные сети считают их людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией, артисты решили опровергнуть информацию и выпустили эфир про фейк-новости.

Некоторое время назад, в СМИ появилась информация о том, то на самом деле юмористы Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов являются гомосексуалистами. Ребята не стали ждать, пока об этом заговорит вся страна и поспешили оправдаться за фейк-новости в своей программе на YouTube-канале «Ошуительное хоу». Вероятно, из-за возможных проблем в карьере или низких рейтингах, выпускаемых с ними программ.

«Во-первых Мартиросян нас не выгонит. Во-вторых голубой любви у нас нет. У нас просто дружеская любовь. Я люблю его как друга. Вы забываете, что мы дети Советского союза. Вспомните пионерские лагеря. Все дружили и не было этого, смотри п…….сы. Мы были все друзья и не знали этого слова. Мы не знали об этом ничего. Нам навязывают это. Люди могут просто дружить. Да мы просто дружим. Такое ощущение, что мы отмазываемся с тобой очень долго от чего-то. Это дружба, мужская дружба. Я считаю этого человека своим другом. Инцеста не допущу. Это плохая новость. Это га…но, а те, кто создают такие новости ублюдки», - прокомментировали новость юмористы (многие слова опущены из-за ненормативной лексики).

Если следовать логике СМИ, которые распространили данную информацию, то они опирались на мнение пользователей в сети Instagram и сценкам, которые делают сами юмористы. Так это или нет – покажет время, но как говорится, «слух из народа» должен быть учтен «акулами диктофона», иначе откуда им брать свои новости.

И, действительно, если проанализировать многие эфиры «Comedy club», то становится понятно, что у артистов слишком часто возникают «шутки за 300» о гомосексуализме, разврате и других пошлых вещах, неприемлемых цензурой каналов для массового просмотра. Вероятно, именно по этой причине сложилось такое мнение, что парни могут быть геями. Но, у телезрителей возникает вопрос о том, почему Харламову и Батрутдинову пришлось оправдаться за новости в СМИ о гомосексуализме.

Стоит отметить, что множество изданий всегда пишут о знаменитостях, которых называют геями, так например произошло с Николаем Басковым, Сергеем Лазаревым, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Андреем Малаховым и многими другими. По какой-то неведомой силе артисты только смеялись над красочными заголовками всевозможных СМИ, а вот Батра и Гарика это действительно сильно зацепило. Когда речь зашла о теме геев, парни не выглядели в своем шоу профессиональными юмористами, отметили пользователи YouTube-канала.

Более того, зрители решили, что они все-таки косвенно причастны к такому направлению, вполне вероятно из-за их стиля шуток. Складывается впечатление, что очень талантливые юмористы стали изживать себя или шедевральные идеи не посещают более артистов, переходя на пошлые шутки и туалетный юмор.

Многие поклонники помнят, как они начинали с КВН, застенчивыми мальчишками-подростками и неустанно росли в этой отрасли. Они ровнялись на гуру-юмора (Джима Керри, Эдди Мерфи) и у них это не плохо получалось. Многие парни завидывали их случайной, но очень удачной карьере.

Вполне вероятно, что мода российского шоу-бизнеса сделала из них вымышленных геев-героев, чтобы словить очередной «хайп». Вот только дети, которые растут в нашей стране теперь ровняются на их шутки и даже пытаются пародировать, что приводит к развращенности молодежи и маниакальным зависимостям. Фанаты надеються, что юмористы пересмотрят свое видение и станут писать более качественный и семейный юмор.