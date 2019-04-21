Очная ставка! Малахов выпустит передачу, на которой вскроются все карты мужа Бородиной

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По информации в сети, Светлаков в скором времени унизит достоинство Курбана Омарова на всю публику в шоу Малахова.

Телеведущий Андрей Малахов в последнее время пытается поднять рейтинги собственного шоу за счет хайповых личностей. Очевидно, у талантливого ведущего кризис среднего возраста, прошло то время, когда Андрей выстреливал скандальными новостями каждую неделю. Появились слухи, что Андрей после скандального выпуска Волочковой и Собчак устроит очную ставку между Светлаковым и мужем Ксении Бородиной – Курбаном Омаровым. Курбан имел смелость некрасиво высказаться в адрес телеведущего, назвав его «гомосексуалистом Дулиным». Скорее всего, Курбана задели слова Сергея о «Дом -2» и ведущих телепроекта.

«Андрей Малахов, узнав о новом скандале, прямиком побежал уговаривать Светлакова и Омарова прийти на проект», - пишут пользователи. Похоже на правду, что Малахов проведёт очную ставку между мужчинами, которые на прямую выскажут друг другу претензии. Только многие сомневаются, что Светлаков опустится до уровня грязных передач Малахова. Об отказе Омарова сниматься в передаче и речи не идёт, так как многие считают, что он рад засветиться на новой передаче.

«Андрей Малахов вскроет все карты мужа Бородиной», - пишут хэйтеры. В сети давно обсуждают безработного супруга Ксении, который сидит на шее у жены, а если появляется заработок, то опять же благодаря известному имени супруги.

Все началось с Ксении Собчак, которая с недавнего времени ведёт блог на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!». Она пригласила Анастасию Волочкову на передачу закопать топор войны. Балерина с радостью согласилась и стала жертвой насмешек со стороны Собчак, встреча девушек не только не смогла примирить девушек, а наоборот разожгла огонь с новой силой. Волочкова считает, что беспринципная Собчак опозорила ее на всю страну, показав Волочкову с худшей стороны.

Андрей Малахов после скандального видео побежал по свежим следам к Волочковой, узнавать, что же такого сделала Собчак, и как все было на самом деле, посвятив целый выпуск программы «Привет, Андрей!» слёзным рассказам Волочковой. После выпуска, девушки стали поливать грязью друг друга в сети Instagram, обмениваясь грязными любезностям. Андрей не растерялся и предложил дамам выяснить все у него на передаче. По той же схеме произошло и у Светлакова с Омаровым, именно после передачи осторожно Собчак. Между ребятами разгорелся конфликт, всему виной провокационные вопросы журналистки.