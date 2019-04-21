Мама по всем признакам: Решетова может скрывать беременность, опасаясь сглаза мамы Тимати

Сегодня, 05:03

Девушку Тимати подозревают в беременности, но она отрицает и судя по всему скрывает этот факт, чтобы ее с ребенком не сглазила Симона.

Подписчики девушки заметили, что у Насти Решетовой еще больше увеличилась грудь и пропала талия. И по всем внешним признакам ее можно считать мамой на первых месяцах беременности (примерно 4-й). Если брюнетка и правда в положении, Тимати может повторить прошлый сценарий и вскоре сослать её на острова до самых родов, чтобы папарацци не рассекретили ее беременность.

Известно, что у нынешней девушки Тимати Анастасии Решетовой с его мамой не самые теплые отношения. Симона не раз публично высказывалась о неприязни к Насте, к тому же Симона души не чает в своей внучке Алисе, от первого брака своего сына с Аленой Шишковой. Она проводит с внучкой все свое свободное время и считает Алену чуть ли не своей дочкой. Тимати точно также все свое свободное время уделяет своему пока единственному ребенку, он даже берет ее с собой на работу и различные медийные мероприятия. И вряд ли, он сильно обрадуется второму ребенку, так как у артиста просто физически не будет хватать времени на двух детей от разных браков.

В свою очередь, Решетова отрицает все касательно своей беременности, вероятно, скрывая этот факт от общественности. Девушка может скрывать беременность, опасаясь сглаза мамы Тимати. Так как, ввиду всего перечисленного у Симоны есть все основания не хотеть ребенка от молодой избранницы своего сына.