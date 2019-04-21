«Из молодой порхающей бабочки, в старого лающего жука». Бородина показала заплаканное лицо после скандала Курбана и Светлакова

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Хэйтеры набросились на Курбана с оскорблениями после того, как увидели, что он «лепит» из своей жены.

В сети бытует мнение, что муж Ксении Бородиной мало того, что не работает, а еще и позорит свою семью в светских кругах. «Зину» раскритиковали подписчики на его страничке в Instagram после поста о Светлакове. Он высказался в адрес Сергея Светлакова, как о не профессионале и актере,и тут же удалил пост, пояснил это тем, что у него большая часть подписчиков это хэйтеры. По его мнению, Светлаков - это образ гомосексуалиста Дулина и больше он ни на что не способен.

«Злость, зависть, несчастье так портит женщину, согласны, дамы? Из молодой порхающей бабочки в старого лающего жука», «Если бы она выкинула альфонса на улицу, обрела бы счастье, но к сожалению, «Дом-2» головного мозга у бабы и ей этого не понять», - комментируют обозреватели. Скорее всего, Ксюше нужен настоящий мужчина, который будет зарабатывать приличные деньги, оберегать жену и детей не только в Instagram, но и в жизни.

Подписчики даже припомнили, как Бородина порхала и цвела с Михаилом Терехиным, а сейчас ее сковала только злость и тяга к пагубным привычкам. Видимо, Ксения устала от выходок Курбана и пустилась во все тяжкие, вернувшись к алкоголю и постоянным вечеринкам.

Фолловеры комментируют: «У нее на башке Зинка сидит? С шеи перебрался». Скорее всего, Ксения устала уже быть «коровой и быком, и бабой, и мужиком»,и вероятно решила, что алкоголь ей поможет забыться. После опубликованных фотографий в сети, стало понятно, что у Ксюши заплаканное лицо, и вполне вероятно, что она выпила «виноградного сока». Фанаты надеются, Бородина скоро одумается, перестанет демонстировать свое опьянение и «заставит» мужа искать высокооплачиваемую работу. Многие пользователи жалеют и переживают за Ксюшу, что она достойна большего и хоть когда-то должна найти настоящее женское счастье. Складывается впечатление, что у Бородиной некий «венец безбрачия», и с противоположным полом у Ксении не складываются счастливые отношения.