Скатился до «желтухи»: Малахов рискует потерять работу из-за скандала Волочковой и Собчак

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Копание в «грязном белье» может уничтожить рейтинги, как программы, так и телеведущего. Такое мнение также уже появилось среди пользователей соцсетей.

Многие годы Андрей Малахов работал на «Первом канале», где и заработал свою популярность. Пару лет назад он решил сменить место работы и перешел на «Россию-1». На этом канале он ведет развлекательное шоу «Привет, Андрей!», на которое каждый раз приглашает новых звезд и известных личностей. В последнем выпуске к телеведущему пришли в гости Анастасия Волочкова и Ксения Собчак, чтобы разобраться в возникшем конфликте. Балерина всеми силами пыталась прорекламировать передачу, ведь, по ее словам, именно в студии она попытается доказать всем правду.

После того, как поклонники Малахова узнали, что он опять копается в «грязном белье» знаменитостей, на него буквально посыпался шквал негативных комментариев. Фанаты были удивлены и возмущены, почему Андрей из журналиста-аналитика превратился в «обычного сплетника».

Видимо, скандальные звезды и их конфликты собирают больше просмотров, поэтому Малахов скатился до «желтухи» из-за финансовой стороны. Не исключено, что данная передача негативно повлияет на рейтинги, и многие телезрители просто перестанут смотреть шоу. Вероятно, Малахов рискует потерять работу из-за скандала Волочковой и Собчак, ведь возмущенная аудитория устала смотреть однотипные передачи.