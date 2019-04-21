Доверия больше нет! Мать Гагариной следит за Исхаковым в отсутствие дочери

Сегодня, 10:00

Полное доверие? Нет, не слышали. Полина могла сговориться с матерью, чтобы проверить «сомнительного» мужа.

Полина Гагарина уже несколько лет находится в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым, вместе с которым воспитывает дочь Мию. Мужчина всегда пишет своей супруге комплименты в сети, защищает от злых хейтеров и всеми способами поддерживает звезду. Особенно это проявилось, когда певица приняла участие в китайском вокальном шоу, но многие ее соотечественники этого просто не оценили.

Несмотря на сказочный мир, в котором якобы живет пара, в их семье все равно может происходить что-то неладное. Недавно Дмитрий выставил в сеть пост и рассказал о веселых играх с дочерью. По его словам, «НуфНуфа, кажется, играет Полечка, а если её нет дома, то любимая тёща, которая ненавидит сидеть в шкафу». Вроде бы, ничего странного, обычные детские игры, в которых принимает участие вся семья. Но невольно возникает вопрос: Почему теща находится дома в то время, когда нет Полины? Не исключено, что мать Гагариной следит за Исхаковым в отсутствие дочери.

Стоит отметить, что в своем тексте фотограф написал «любимая теща». Высказывание уже вызывает подозрения, ведь сразу кажется, что оно сказано с ноткой иронии. Неужели в «идеальной» семье больше нет доверия, и певице пришлось прибегнуть к радикальным методам, чтобы спасти брак? Пока точно не известно, что происходит на самом деле, но такие оговорки весьма не случайны.