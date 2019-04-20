«Расплодилась, как мышь»: Многодетная Барановская не угодила фанатам

Сегодня, 19:36

Телеведущая опубликовала фото в Instagram старшего сына и дочери.

Юлия Барановская в своем микроблоге рассказала, что ее 12-летний сын Артем и 11-летняя дочь Яна побывали на вечеринке TATLER, куда не пускали взрослых и совсем маленьких, поэтому Юлия и ее 6-летний сын Арсений в это время работали.

Многодетная Барановская не угодила фанатам, одна из подписчиц написала: «Вот расплодилась как мышь канализационная». Также многие поклонники отметили, что ее дети в маму - такие же «очень стильные».

У Юлии Барановской трое детей от бывшего гражданского мужа футболиста Андрея Аршавина, с которым они прожили 9 лет. Пользователи сети постоянно отмечают большое сходство старшего сына с отцом. Артем занимается футболом, а также вокалом и поет в коллективе «Непоседы».

После развода Барановская так и не устроила свою личную жизнь. Она всю любовь и заботу посвятили своим детям и много работает. А вот у Аршавина сейчас идет бракоразводный процесс с моделью Алисой Казьминой. Несколько лет он не общался и не видел своих старших детей, но теперь, когда вернулся в Москву, он снова стал с ними проводить время.



