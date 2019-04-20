«Ксюша, суши сухари!» - Виторган за «развлечения» в Норвегии рискует оказаться за решеткой

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Пристрастие к спиртному может сыграть на отдыхе с Максимом «злую шутку».

Как известно, на днях Максим Виторган отправился на «край света» Норвегии в Шпицберген. Актёр весело проводит время, хвастаясь красочными снимками и увлекательными историями о «ничьей земле» в соцсети. В очередной публикации в Instagram Максим поделился личными впечатлениями о Норвегии, как о туристической площадке. К слову, Виторган уже не только опробовал здешнюю кухню, раскритиковав мясо кита, но и ознакомился с местными порядками.

Как оказалось, на «краю земли» действуют особые законы об употреблении алкоголя. По словам актёра, здешняя полиция останавливает не только машины, но и снегоходы. Более того, в случае вождения в нетрезвом виде водителя отправляют на трое суток заключения в тюрьму. «Кстати, спиться здесь, видимо, легко, а спится здесь отлично. Так что, тюрьма неплохой вариант», — неоднозначно заявил Виторган. Судя по особому пристрастию Максима к спиртному, и Виторган за свои «развлечения» рискует оказаться за решеткой. Предполагается, таким высказыванием Максим уже морально подготавливает себя к возможному развитию событий. Примечательно, что фанаты уже «напророчили» Виторгану заключение: «Ксюша, суши сухари!»,— язвительно призвав Собчак к подготовке экс-супруга.