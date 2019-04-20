Ревность взяла вверх? Батрутдинов играет на чувствах беременной Бузовой

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Хитрый ход, а именно кружку с изображением певицы, юморист мог использовать не просто так.

Всем известно, что Ольга Бузова - одна из самый завидных невест в России, по ее словам, за нее соперничают много мужчин, но, вероятно, у них просто нет шансов. На протяжении всего года в Сети ходит слух, что между Ольгой и Тимуром что-то гораздо большее, чем дружба. Они даже вместе отдыхали, публиковали совместные снимки и намекали, что находятся в шаге от чего-то большего. Однако, со временем совместных снимков стало все меньше, поэтому поклонники пришли к выводу, что отношения между комиком и певицей закончились. Часть фанатов непреклонна и уверена в том, что никакого романа не было, а был только пиар.

Недавно в Сети опубликовали новый выпуск юмористического шоу «Ошуительного Хоу», ведущими которого являются Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов - два лучших друга и ярких представителя телепрограммы «Comedy Club». Эпизод интернет-шоу только больше усилил внимание поклонников к Бузовой и Батруддинову - на столе, за которым сидели юмористы, стояли кружки и одна из них была со снимком Ольги. Возможно, ревность из-за слухов, что Бузова влюблена в Олега Майами, взяла вверх и Тимур пытается привлечь внимание беременной певицы, играя на ее чувствах.

Ведь известно, что влюбленные, которые отмечают какую-либо дату в отношениях, делают друг другу приятные подарки, а одежда или различные предметы с фотографиями второй половины - самый популярный вариант в этом случае. Поэтому, можно предположить, что Ольга и Тимур отметили первую дату в своих отношениях, обменявшись сюрпризами, - передает информационное агентство «ВладТайм».