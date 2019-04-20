Свадьбы не будет? Клюкина на фоне одиночества может «подкатить» к Билану

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Изменение в поведении Даши, стремление понравиться и найти общие интересы наталкивают на размышления о возможном новом романе.

С тех пор, как известная «холостячка» Даша Клюкина заявила о помолвке с успешным бизнесменом Владимиром Чоповым, прошло достаточно много времени, однако, никакими свадебными хлопотами девушка не занимается. Более того, и о женихе Клюкиной в последнее время едва слышно: Даша «не хвастается» возлюбленным в соцсети и на мероприятиях появляется в компании подружек— судя по всему, пара могла расстаться и свадьбы уже не будет. Примечательно, что и в поведении девушки замечены странности: Клюкина взялась за саморазвитие, занимается спортом, изучает языки и берёт уроки игры на фортепиано.

Так, в соцсеть модель опубликовала фрагмент с урока музыки, где сыграла мелодию популярной песни Димы Билана «Молния». Предполагается, что таким образом на фоне одиночества Даша может «подкатывать» к Билану. По мнению психологов, влюблённый человек на подсознательном уровне ищет точки соприкосновения с возлюбленным. К тому же, после съёмок клипа пара заметно сблизилась, неудивительно, что между ними могли возникнуть более, чем дружеские отношения.