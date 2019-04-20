«Женщина-пляжный сварщик» – Чехова показала вещь, которая поможет избавиться от назойливых фанатов

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Теперь Анфиса сможет свободно прогуливаться по пляжам Сочи и Анапы.

Анфиса Чехова, популярная в широких кругах шоу-бизнеса телеведущая, похвасталась подписчикам новыми аксессуарами, которые ей подарил её друг Эдуард Демченко. По сути, как сама замечала эффектная мать Соломона, была показана вещь, которая поможет избавиться Чеховой от назойливых фанатов.

«Это от солнца мне, чтобы веснушки не выступали. Теперь я женщина-шлем, встречайте на лучших пляжах мира. Встречайте меня Мальдивы, встречайте меня Сейшелы…Женщина-пляжный сварщик!» – заливаясь хохотом от такого подарочка сказала Анфиса.

Странный подарок для эффектной женщины, который закрывает всё лицо, действительно, имеет вид маски сварщика. С таким аксессуаром ни один назойливый папарацци или фанат не помешает Чеховой с ей сыном насладиться отдыхом. Кстати, не только Анфисе достался такой дорогой подарок от любящего друга, но и Соломону. Анфиса вопрощающе спрашивала несколько раз, будет ли Солик надевать такую защиту от солнца, или нет.