«Женщина-пляжный сварщик» – Чехова показала вещь, которая поможет избавиться от назойливых фанатов

Теперь Анфиса сможет свободно прогуливаться по пляжам Сочи и Анапы.
Анфиса Чехова, популярная в широких кругах шоу-бизнеса телеведущая, похвасталась подписчикам новыми аксессуарами, которые ей подарил её друг Эдуард Демченко. По сути, как сама замечала эффектная мать Соломона, была показана вещь, которая поможет избавиться Чеховой от назойливых фанатов.
Странный подарок для эффектной женщины, который закрывает всё лицо, действительно, имеет вид маски сварщика. С таким аксессуаром ни один назойливый папарацци или фанат не помешает Чеховой с ей сыном насладиться отдыхом. Кстати, не только Анфисе достался такой дорогой подарок от любящего друга, но и Соломону. Анфиса вопрощающе спрашивала несколько раз, будет ли Солик надевать такую защиту от солнца, или нет.