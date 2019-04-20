«Белые розы из ее рук»: Волочкова будет хранить дома букет от Пугачевой

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Примадонна лично пригласила балерину к себе на концерт.

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с Пугачевой с ее юбилейного концерта. Балерина похвасталась, что примадонна пригласила ее лично и не только в качестве гостя, но и как участницу одного из ее номеров.

«А белые розы из ее рук - это вообще для меня священный дар!» - написала Волочкова и добавила, что будет хранить дома букет от Пугачевой.

Анастасия Волочкова - единственная артистка, которую Алла Пугачева пригласила с просьбой выступить на своем праздничном концерте в Государственном Кремлевском Дворце. Во время исполнения песни «Счастье напоказ» балерина в ярко-желтом брючном костюме вышла на сцену и показала свой фирменный шпагат. Также Пугачева представила Волочкову зрителям, как «королеву Instagram».

Как призналась Анастасия, когда ей позвонила Пугачева, она решила, что ее разыгрывают пранкеры или журналисты. Но, когда убедилась, что это действительно примадонна, ее счастью не было предела.