Свято место пусто не бывает: Мондезир стал новым ведущим «Дом-2»

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Бузова могла «прошляпить» нагретое местечко, став слишком самоуверенной и деловой.

Совсем недавно в сети появился видео-анонс нового выпуска скандального телешоу «Дом-2». Все зрители привыкли, что каждый раз участники придумывают что-то новое, позорятся или делают экстраординарные вещи, но последняя новость и вовсе повергла в шок. Участник «Дома-2» Мондезир Тамба-Тамба Свет-Амур стал новым ведущим телестройки и с радостью заявил об этом в студии. Мужчина приехал в Россию из Африки и уже однажды покидал шоу, но в начале 2019 года вернулся. Видимо, сделал он это не зря.

Возможно, Мондезир «подсидел» Бузову, которая последние годы стала больше уделять внимания карьере певицы, чем телеведущей. Также она запустила несколько проектов, а на предпринимательство нужно много времени. Как известно, свято место пусто не бывает, а тем более на одном из самых популярных телепередач страны. Тем более, мужчина заявил, что Юлия Ефременкова покидает шоу как телеведущая. Если это действительно так, то Оля также может лишиться нагретого местечка в скором времени.

Стоит отметить, что фанаты сразу удивились заявлению. Многие написали, что такому нервному ведущему не место на шоу. К тому же, Мондезир не очень хорошо владеет русским языком, поэтому часто неправильно произносит слова, что режет слух.

Правда это или нет, станет известно совсем скоро.