Экс-участница «Дома-2» в очередной раз«публично унизила» фанатку

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Незнакомка нарушила ее личное пространство, утверждает Виктория Романец.

Уже много раз Виктория Романец становиилась участницей конфликтов и скандалов. Несколько недель назад в сети появилось видео, где нетрезвая и окровавленная бывшая участница телестройки ругается с супругом, бегая по особняку. Потом избранник Романец во время съемок на Первом канале набросился на незнакомого человека, пытаясь доказать присутствующим, что их ограбила домработница.

Теперь Виктория снова показала свой непростой характер. Судя по ее словам, она спокойно обедала в ресторане, но ей помешала поклонница, которая нарушила ее личное пространство и попыталась сделать фотографию Романец со спины.

Потом экс-участница «Дома-2» наткнулась на автора снимка в спортзале, который посещает каждый день. По словам Виктории, девушка не только помешала нормально пообедать, но и выложила в Сеть неудачный снимок. Романец поступила аналогично втихаря сфотографировала девушку и выложила это фото в свой Instagram и подписала: «Ну что, очкастая, тебе конец! В следующий раз, как увижу тебя в зале, считай: у тебя восемь минут. Я тебе зуб даю, что при встрече брошу в тебя то, что ем. И пузо подбери, начни бегать».

Подписчики ополчились на Викторию и посчитали, что она в очередной раз «публично унизила» фанатку за попытку сфотографировать на память своего кумира.