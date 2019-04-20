Карма «Бузильдовых». Бузова-младшая рискует повторить судьбу сестры

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Статус «брошенки» может вскоре «по наследству» перейти к Анне.

Многие поклонники сестры Ольги Бузовой задаются вопросом, почему Анна до сих пор не вышла замуж. Известно, что у девушки есть любимый мужчина, которого она неоднократно показывала в своем Instagram. Фанаты уверены, Бузова-младшая пытается «догнать» свою сестру по популярности, а потому не спешит связывать себя узами брака и рожать детей.

Скорее всего, во всем виноват характер девушек, который, видимо, передался им от матери. Тарасов, как одна из версий, не стерпел самолюбования Ольги и ее чрезмерного увлечения работой, поэтому и ушел к тихой и домовитой Костенко. Многие до недавнего времени восхищались сестрой Бузовой, отмечая, что она полная противоположность Оли. Однако после открытия собственного салона красоты Бузова-младшая как будто начала превращаться в свою самовлюбленную родственницу, одержимую карьерой. Девушка очень много времени проводит на работе, причем не на одной. Анна является владелицей не только студии красоты, но и занимается выпуском обуви собственного бренда, а также бижутерии. Вместо того, чтобы уделить внимание любимому мужчине, девушка мчит в салон, где наводит себе красоту.

Увлеченная собой и погруженная в работу Анна рискует повторить судьбу сестры-«брошенки». Возможно, возлюбленный Бузовой-младшей не стерпит такого отношения к себе и сбежит куда подальше, как это сделал Тарасов. Примечательно, что мама Бузовых уже давно рассталась с отцом девочек. Возможно, это карма «Бузильдовых» - сестры просто напросто обречены на одиночество. И только от них зависит, как сложится их личная жизнь.