Кто не спрятался - я не виноват: Папарацци заметили скрывающегося Шепелева с сыном

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После смерти жены телеведущий ведет закрытый образ жизни и не показывает фото сына.

Популярная актриса и певица Жанна Фриске скончалась в 2015 году в возрасте 40 лет. Последние несколько лет она боролась с агрессивной формой рака и занималась воспитанием сына. Когда Жанна умерла мальчику было всего два года. Сейчас Платон проживает с отцом - известным телеведущим Дмитрием Шепелевым. Он привык вести закрытый образ жизни, почти не общаться с журналистами и не выкладывать в социальные сети фотографии сына. Тем не менее, снимки 6-летнего сына Фриске, сделанные совершенно случайно незнакомыми людьми, периодически появляются в Сети.

Недавно Шепелев принял решение нарушить собственный принцип ради постановки Cirque du Soleil «ТОРУК Первый полет». Он посчитал, что сыну обязательно нужно посмотреть потрясающее мультимедийное действо. На мероприятие Дмитрий пришел не только с сыном, но и невестой - дизайнером Екатериной Тулуповой и ее дочерью Ладой - ровесницей Платона. Несмотря на то, что Дмитрий пытался избежать фотографов и даже отказался позировать вместе с возлюбленной - остаться незамеченным ему не удалось.

Как говорится, кто не спрятался - я не виноват: папарацци все таки заметили скрывающегося Шепелева с сыном. И как можно заметить, на снимках он выглядит крайне растерянным, ведь, вероятно, он надеялся на то, что информация о походе на мероприятие не просочится в интернет.