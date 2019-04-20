«Я еле осталась жива»: Первая жена Григорьева-Апполонова рассказала, почему ушла от певца

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Большая личная потеря стала причиной распада семьи, сделала громкое признание Мария Лопатова.

Совсем недавно в Сети появились слухи, что супруга Андрея Григорьева-Апполонова решила подавать на развод и переехала к своему новому возлюбленному. Солист «Иванушки International» опроверг слухи об измене жены с баскетболистом, и заверил, что в их семье конфликтной ситуации нет.

Однако, стоит обратить внимание, что много лет назад бывшая жена артиста Мария Лопатова действительно ушла от Андрея к спортсмену. Сейчас Мария с тоской вспоминает времена разлуки с артистом. И только спустя много времени первая жена Григорьева-Апполонова рассказала, почему ушла от певца. Когда пара состояла в браке и решила завести детей, их планам помешало трагическое событие - у Марии случился выкидыш, который очень негативно отразился на здоровье Лопатовой. Это обстоятельство и отдалило супругов. «Я еле осталась жива. Одна труба разорвалась во мне. Мы оба переживали эту историю. Оба из нас боялись, что у нас больше не будет детей. Что собственно и произошло - у нас не случилось общих детей. Эта страшная история почему-то отдалила нас друг от друга», - рассказала экс-супруга Андрея.

На данный момент Мария в браке с популярным баскетболистом Андреем Кириленко и момент их знакомства вспоминает с трепетом, подчеркивая, что в тогда у нее «пела душа».