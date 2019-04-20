Задрала нос — и кочергой не достанешь. Лебедев «попустил» Бузову за нелепый наряд

Сегодня, 19:30

«Мы инопланетяне», - не придумал ничего лучшего отвергнутый телеведущей сыровар.

Накануне Ольга Бузова стала посмешищем в сети Instagram из-за несуразного наряда. Шорты и топ ярко зеленого цвета певица дополнила странной накидкой, похожей на прозрачный халат с перьями. Нелепости образу телеведущей добавили детские заколки на волосах. Интернет-пользователи пристыдили Ольгу за безвкусицу и назвали ее чудом в перьях.

Присоединиться к злобной критике пользователей решил и бывший ухажер Бузовой Денис Лебедев. Сыровар, видимо, решил не упускать шанс, чтобы посмеяться над Ольгой, которая некогда отвергла его. Экс-участник «Замуж за Бузову» жестко «попустил» певицу за нелепый наряд, который в сети уже прозвали «петушиным». В своих stories Денис разместил то самое фото с Ольгой, подписав его: «Мы инопланетяне». Видимо, чтобы артистке было не так обидно, Лебедев с помощью фотошопа изобразил себя в зеленом «прикиде» рядом с Бузовой.

Не исключено, что сыровар до сих пор не может простить Ольге того, что она поверила лживой информации о нем. Долгое время Денис пытался доказать певице, что его оболгали, однако вскоре сдался, устав от безразличия артистки. Теперь, судя по всему, Лебедев мстит ведущей и пытается подчеркнуть, что Ольга просто напросто зазналась, возомнив себя лучше других. Как говорится в известной пословице, задрала нос — и кочергой не достанешь.