«Незримая пуповина»: Тодоренко рассказала о паранормальной связи с Иваковой

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Шоувумен призналась, что верит в гороскопы.

В своем профиле Instagram популярная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала совместную фотографию с Марией Иваковой. Под постом она написала, что психологи предполагают наличие паранормальной связи матери с ребенком на протяжении всей жизни, так называемой «незримой пуповины». Известны случаи, когда мать чувствует, что ребенок находится в опасности, даже на расстоянии многих тысяч километров. Также Регина призналась, что верит в наличие энергетической связи между близкими людьми. «Мы с Машкой знакомы уже лет 7, можем не видеться по полгода и даже не созваниваться, но все равно в важный момент чувствовать сильное женское плечо друг друга. А может, это гороскоп всему виной, ведь мы обе - близнецы. Вчера приехали на съемку и не сговариваясь оделись одинаково, даже пробор на одну и ту же сторону», - поделилась Тодоренко особенностями общения с Марией Иваковой с поклонниками.

Однако, подобранный наряд девушек совершенно не понравился подписчикам, о чем они сразу и начали писать в комментариях: «Я так даже на дачу не оденусь», «Ну что за видон», «Не понять мне эту безумную моду, где даже кроссы грязные». Также многие стали рассказывать свои истории, связанные со знаками зодиака: «К женщинам-близнецам особая симпатия у меня, чувствую издалека нашу «безуминку», «Близнецы всегда интуитивно чувствуют своих, это Вы точно подметили», «Я, моя лучшая подруга и мой муж все ЛЬВЫ! Но всегда чувствуем друг друга на расстоянии».