«Подло и низко»: Лобода спекулирует на смерти Началовой в шоу «Голос. Дети» - Сеть

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Певица пошла на кощунство ради победы дочери Алсу в проекте, отмечают пользователи.

Вчера состоялся дополнительный этап шоу «Голос. Дети», в котором решилась судьба трех выбивших из проекта участников. Конкурсантам, среди которых оказалась и дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, дали шанс продолжить борьбу за победу. Как и подозревали многие интернет-пользователи, наследница Алсу вернулась на проект. Девочка покорила зрителей исполнением композиции покойной певицы Юлии Началовой «Герой не моего романа». По результатам зрительского голосования Микелла стала победительницей и вернулась в «Голос. Дети».

Как известно, дочь Алсу сама выбрала песню Началовой для конкурса – таким образом девочка решила почтить память умершей исполнительницы. Однако некоторые пользователи сети считают, что это дело рук самой наставницы Светланы Лободы, которая спекулирует на смерти Началовой. Делает она это, уверены фанаты, не только ради возвращения Микеллы в проект, но и ради ее победы на шоу.

«Подло и низко», «Недостойно», - возмущаются фолловеры. Лобода не случайно выбрала именно композицию покойной певицы, отмечают интернет-эксперты. По мнению подписчиков, певица знала, чем именно разжалобить зрителей и «заставить» их проголосовать именно за наследницу Алсу. Многие не сомневаются, что победа достанется именно Микелле. «Деньги рулят», - отмечают фанаты, возможно, намекая на сговор наставницы с Алсу.