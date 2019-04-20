В трагической смерти актрисы Ирины Цывиной обвинили ее сына

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Не все поверили, что артистка умерла из-за пробоем с сердцем.

Популярный телеведущий Андрей Малахов посвятил один из выпусков своей программы «Прямой эфир» смерти Ирины Цывиной, на котором собрались все близкие люди популярной актрисы. Почти самым первым в студию пришел Евгений Благонравов, сын актрисы. Он рассказал, что к смерти его матери проявил интерес Следственный Комитет, поэтому тело знаменитости сразу отправили на вскрытие. Судмедэксперты установили, что причиной смерти Цывиной стал инфаркт. Однако, актер Денис Сердюков возлюбленный Ирины, не верит заключению специалистов и требует повторной, более детальной проверки. Он рассказал, что незадолго до смерти Ирина призналась ему, что беременна. Эти слова возмутили Благонравова. «Что ты несешь? Какая беременность? У нее ранний климакс», - отреагировал Евгений на слова Сердюка. Стоит обратить внимание, что сына Ирины Цывиной находящиеся в студии люди замучили - Евгения косвенно обвинили в трагической смерти матери. Ольга Квасневская - одна из приятельниц актрисы, утверждала, что Цывина часто жаловалась на сына, вроде как у Ирины с Евгением был конфликт и он воровал деньги у матери. Благонравов все подобные заявления отрицал и требовал хоть какие-то доказательства его вины.

Потом Евгений схлестнулся с Андреем Малаховым. Ведущий сказал, что соседи Ирины Цывиной считают, что ее убили - эти слова и вывели из себя Благонравова, а усилили злость Евгения слова Малахова о том, что сын актрисы ведет себя крайне подозрительно: перед появлением в студии он выдвинул ряд требований, в соответствии с которыми на съемках передачи не должно было быть некоторых знакомых Цывиной.