«Шпионские игры» с закрытым ртом? Барановская опозорилась подставной проверкой McDonald’s

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Несмотря на вред для здоровья, мать-героиня продолжает «рекламировать» сеть ресторанов.

В социальных сетях подписчики Юлии Барановской высмеяли новое занятие матери-героини c «Первого канала» в виде подставных проверок сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Знаменитая телеведущая поделилась с фанатами видео прямо со съемок «проверки» заведения на Пушкинской, однако фанатов очень удивило само исполнение этой, якобы, реальной проверки, которая выглядит как очередная реклама за круглую сумму.

Под видео Юлия написала: «Завершили проект Патруль качества «Макдоналдс» и результаты проверки меня приятно удивили – однозначно ЛАЙК. Посмотрела, проверила – качество и безопасность на кухне «Макдоналдс» в полном порядке. Кроме всего прочего, мне понравились различные приспособления на кухне, которые помогают готовить быстро и качественно. Все мифы о «Маке» я пересмотрела».

Поверку в комментариях назвали «авантюрной», потому что директор Мака, в которое пошла на проверку Юля, знал о её замысле, и все недостатки заведения мог быстренько исправить, создав видимость, что всё хорошо. Если взять во внимание изюминки Юлии, например, внешность и голос, то и в коллективе могли с настороженность относиться к «новенькой» работнице, которая устроилась в заведение и шныряет по углам. Интересно, как Юлия провела проверку с присущим ей тембром голоса, или вообще с закрытым ртом, чтобы не выдать себя раньше времени.

Опозорившись такими «шпионскими играми», созданными только с целью повышения имиджа вредного фаст-фуда, Барановская, видимо, получила не одну сотню тысяч рублей, хотя, называя фаст-фуд «безопасным», сама Юлия своих детей вряд ли поведёт на праздник в это заведение.