«Шпионские игры» с закрытым ртом? Барановская опозорилась подставной проверкой McDonald’s

Несмотря на вред для здоровья, мать-героиня продолжает «рекламировать» сеть ресторанов.
В социальных сетях подписчики Юлии Барановской высмеяли новое занятие матери-героини c «Первого канала» в виде подставных проверок сети ресторанов быстрого питания McDonald’s. Знаменитая телеведущая поделилась с фанатами видео прямо со съемок «проверки» заведения на Пушкинской, однако фанатов очень удивило само исполнение этой, якобы, реальной проверки, которая выглядит как очередная реклама за круглую сумму.
Поверку в комментариях назвали «авантюрной», потому что директор Мака, в которое пошла на проверку Юля, знал о её замысле, и все недостатки заведения мог быстренько исправить, создав видимость, что всё хорошо. Если взять во внимание изюминки Юлии, например, внешность и голос, то и в коллективе могли с настороженность относиться к «новенькой» работнице, которая устроилась в заведение и шныряет по углам. Интересно, как Юлия провела проверку с присущим ей тембром голоса, или вообще с закрытым ртом, чтобы не выдать себя раньше времени.
Опозорившись такими «шпионскими играми», созданными только с целью повышения имиджа вредного фаст-фуда, Барановская, видимо, получила не одну сотню тысяч рублей, хотя, называя фаст-фуд «безопасным», сама Юлия своих детей вряд ли поведёт на праздник в это заведение.