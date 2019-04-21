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Артист уехал за очередной возлюбленной, по мнению фанатов, Цымбалюк-Романовскую снова бросили.

Прохор Шаляпин укатил на отдых в одиночестве, без своей благоверной.

На протяжении недели о Виталине ни слуху, ни духу. Поклонники пары даже стали переживать, не произошел ли разлад между ними?

Хотя на самом деле, в любовь Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской не верил никто с самого начала.

Союз альфонса и обобравшей престарелого мужа пианистки невозможен хотя бы по той причине, что оба они привыкли жить за чужой счет.

К тому же в медийной тусовке утверждают, что фальшивый Шаляпин если и любит женщин, то исключительно в меркантильном плане.

Так что не произойдет ничего удивительного, когда Прохор действительно бросит Виталину, вероятнее всего из-за более подходящей для него «партии», в материальном смысле, разумеется.

Так и в этот раз, как только Шаляпин в шляпе отправился в путешествие без сопровождения пианистки, фанаты сразу решили, что Прохор мог бросить Цымбалюк-Романовскую ради новой любви.

В конечном итоге, поклонники мужчины решили, что, если Прохор все-таки встретит свою настоящую любовь, а не новый предмет для хайпа и получения славы, это будет действительно грандиозное событие. Хотя, учитывая то, какие махинации остались у него «за плечами», вряд ли кто-то поверит в искренность чувств.

Ну а пока, поклонникам звезды остается только гадать, кто же может стать следующей «жертвой» в жизни Шаляпина.