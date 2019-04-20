«Разведенка с прицепом»: Ирина Дубцова могла сменить имидж ради нового молодого жениха

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Подписчики считают, что певице почти удалось «запрыгнуть в отъезжающий вагон» и выйти замуж в столь позднем возрасте.

Певица Ирина Дубцова не состоялась в плане семьи, считают фанаты. У девушки был брак и есть ребенок, но данный момент певица уже более 10 лет находится в разводе.

Последний роман звезды закончился в 2015 году, а после него о мужчинах Дубцовой ничего не слышно. Пару лет Ирина встречалась с диджеем Леонидом Руденко, но пара рассталась. Годы идут, певице уже 37, а «семейного счастья» она так и не увидела, считают пользователи сети. Некоторые из них даже предполагали, что на певицу наложили проклятье «венца безбрачия».

Недавно в своем Instagram певица рассказала подписчикам, что сменила цвет волос. Ирина перекрасилась в блондинку. Судя по всему, Дубцова могла сменила имидж ради нового молодого жениха. Фанаты считают, что певица сменила цвет волос, чтобы соответствовать своему молодому жениху.

Ирина известная красивая девушка, немудрено, что у нее мог появиться молодой любовник. Некоторые парни предпочитают женщин постарше и поопытнее. Возможно, жених Дубцовой также выбрал ее из-за ее известности. Поклонники решили, что девушка «успела запрыгнуть в последнюю лодку», сумев найти себе молодого жениха. «Разведенка с прицепом удачно устроилась», - комментируют публикацию пользователи сети.

Фанаты считают, что женщине повезло и вскоре она сможет наконец-то выйти замуж и «состояться как женщина».