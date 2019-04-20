Видимо, редко даёт деньги: Тодоренко раскрыла финансовые отношения с мужем

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Перед родами в СМИ активно обсуждали, что Влад Топалов совершенно не зарабатывает деньги для семьи. Вместо этого, даже на последнем месяце беременности Регина Тодоренко работала не покладая рук.

Теперь же бывшая ведущая шоу «Орёл и решка» раскрыла финансовые отношения с мужем.

«Когда муж мне дает деньги, я не противлюсь», - заявила Регина.

Видимо, муж редко даёт ей деньги на собственные расходы, раз она придала этому вопросу значение. Вероятно, после рождения малыша в семье Тодоренко ничего не изменилось. Топалов по-прежнему не участвует в крупных и высокооплачиваемых проектах, и видимо имеет не большой приток финансов. А Тодоренко в свое очередь, да совсем недавно родив ребенка, продолжает содержать семью.