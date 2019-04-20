Аванесян, куда ты полез?: Раскрытая «интрижка» Киркорова и Распутиной может разрушить ее брак

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Судебные разбирательства, дележка нажитого имущества, развод, возможно, что эти проблемы могут настигнуть звезду.





В одном из эфиров известного телешоу «Судьба человека» юморист Карен Аванесян рассказал, какие отношения связывали Распутину и короля российской эстрады. По его словам, артистов связывала не только простая дружба, но и нечто большее.

«Тогда, я сразу обратил внимание, что Филипп Киркоров и Мария не отходят друг от друга. У них точно был романчик. Все время в обнимку ходили», - говорил Аванесян.

«Интрижка» звезд была даже несмотря на то, что в те времена Распутина находилась в браке с продюсером Владимиром Ермаковым, от которого она родила дочь. Юморист отметил, что влюбленной парочке супруг не послужил какой-либо преградой.

Сейчас Распутина замужем за Виктором Захаровым уже много лет, но по предположениям многих, их брак может не продержаться из-за раскрытых подробностей на программе, ведь, если тогда Мария могла позволить себе «предать» избранника, то значит и сейчас она может хранить неверность.

Можно заметить, что, возможно, сейчас муж Распутиной будет держать супругу под контролем, а что и хуже – подаст на развод, если не сможет полностью довериться Марии.

Теперь исполнительницу и ее супруга из-за раскрытой тайны давнего «романа» могут настичь проблемы, повлекшие за собой многочисленные скандалы и громкие эфиры на крупных телеканалах страны. Аванесян, ну куда ты полез?

Ранее уже были слухи, что Мария «гуляет» от своего супруга. Однако комментировать и создавать конфликт исполнительница не стала.