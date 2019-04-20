Вой на луну: Галкин может страдать от одиночества из-за «зазвездившейся» Пугачёвой

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Одиноко гуляя в парке у дома поздно вечером Максим напел: «Какою грустью я томим».

Российский телеведущий Максим Галкин добавил в свой личный аккаунт в Instagram новую «историю». На коротких видеороликах он демонстрировал своим подписчикам красивое пение птиц во время прогулки около своего особняка. После некоторого времени артист начал петь Арию Алеко из оперы: «Весь табор спит, Луна над ним полночной красотою блещет, Что ж сердце бедное трепещет. Какою грустью я томим…».

На видео было заметно, что Максим действительно наполнен грустью. Жизнь Галкина совсем не похожа на драму, по крайней мере, он не даёт того показать. Счастливые и воспитанные дети, жена – народная любимица.

Видимо, под маской счастливой семейной жизни Максим пытается скрыть от глаз зрителей своё чувство одиночества. Скорее всего, главным поводом для грусти Максима послужила его супруга – Алла Борисовна Пугачёва.

Недавно в честь 70-летия Примадонны Российской эстрады был большой концерт на главной сцене страны в Кремле. Возможно, что Алла после такого ажиотажа сильно «зазвездилась» и перестала обращать внимание на супруга.

«Вой на луну» Максима, скорее всего, предназначен для демонстрации его внутреннего состояния души. Галкин может страдать от одиночества из-за «зазвездившейся» Пугачёвой, которая больше не уделяет должного внимания мужу. Кто знает, может скоро телеведущий не выдержит такого отношения к себе и решит подать на развод.



