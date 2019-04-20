На кой он нужен?: Елизавета Боярская могла появиться на публике без супруга из-за его «интрижек»

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Рождение второго ребенка, уход в карьеру, мало времени проводят вместе – все это, считают поклонники, могло повлиять на возможное расставание пары.

Известная актриса театра и кино Елизавета Боярская появилась на церемонии открытия 41-го ММКФ без сопровождения своего супруга. Молодые люди женаты уже на протяжении 9 лет и имеют двоих детей.

Появление Боярской на премии в сопровождении «никого» наталкивает на различные мысли. Можно предположить, что девушка могла появиться на публике без мужа из-за его «интрижек».

Рождение второго ребенка у пары в 2018 году могло спровоцировать послеродовую депрессию Боярской, из-за чего ее муж мог пойти «налево». У пар нередко происходит «разлад» после рождения второго ребенка.

Плотный график съемок и невозможность проводить время вместе также могло спровоцировать Матвеева на измены. Какой мужчина захочет ждать жену со съемок как с войны, чтобы организовать совместный отдых? Немудрено, что мужчина мог пойти на столь отчаянный шаг.

Да на кой он ей нужен? Вероятно, женщина не сильно расстроилась из-за отсутствия любимого рядом. Хотя внешний вид и платье Боярской предполагали обратное. Она была одета в черное траурное платье. Видимо, тонко намекает на предстоящий развод с Матвеевым.

Платье, к слову сказать, фоловеры девушки не оценили. Многие из них высказали о наряде в негативном ключе. «Лиза красотка, платье ужас», - комментируют публикацию пользователи интернета.