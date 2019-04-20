Смерть из-за квартиры? Цывина могла скончаться от рук «черных» риелторов

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Одинокие вечера с алкоголем или дело рук мошенников? – фанаты решили, что Ирина пала жертвой преступников.

Ирина все время проводила одна, а знакомые Цывиной поговаривали о вероятности алкогольной зависимости женщины. Ходили слухи о том, что у женщины были просто чудовищные запои. Но, несмотря на все это, никто так и не смог дать точных ответов на то, какие же все-таки побуждения двигали несчастной вдовой во время приступов зависимости?

Поклонники Ирины считают, что не могла любимица публики так низко пасть, спившись в одиночестве. Они выдвинули версию, в которой сообщили о том, что причина алкоголизма женщины кроется в том, что ее намеренно спаивали. С той целью, чтобы отобрать квартиру. Фанаты сошлись во мнении, что Цывина могла скончаться от рук «черных» риелторов.

Так неужели Ирину ждала смерть из-за квартиры?

Потенциальными жертвами мошенников обычно становятся люди, находящиеся в «зоне риска» – одинокие или страдающие алкогольной зависимостью.

В трудный момент одиночества, после разлуки с любимым супругом, рядом с Цывиной остались только две подруги. Татьяна Васильева и Елена Цыплакова.

В личной жизни Ирины последние годы было затишье. Она утверждала, что отчаялась найти мужчину, которого смогла бы любить и уважать так, как Евгения Евстигнеева.

Женщина рассказывала, что несмотря на то, что у нее осталось двое детей, она по-прежнему чувствует себя одинокой и никому не нужной. Дети давно выросли, и «покинули семейное гнездо».

А в 2018 году Ирина даже сообщила о желании оставить сцену и кино и уйти в монастырь, но оставила эту идею.

Выходит, у Ирины были все «шансы» стать жертвой «черных риелторов», потому как от этого не застрахован никто. Поклонники надеются на то, что соответственные органы разберутся в причинах смерти актрисы. И если здесь действительно замешаны мошенники, они должны будут ответить по закону. Стоит напомнить, что причиной смерти послужила кардиомиопатия – патология сердечной мышцы. По словам медиков, нарушение возникает вследствие длительного употребления алкоголя.