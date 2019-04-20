По стопам Собчак? Асмус могла скрыть от фанатов разрыв с Харламовым ради ребёнка

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Кристина и Гарик не живут вместе – такой вывод можно сделать из-за одиночных выходов в свет актрисы и редких совместных фото.

Недавно Кристина пришла на открытие кинофестиваля ММКФ. Многие заметили, что Кристина пришла без мужа, что очень странно, ведь многие «звёздные» пары всегда появляются на светских мероприятиях вместе.

Недавно по сети ходили слухи о распаде семьи артистов, но Харламов и Кристина никак не комментировали такие домыслы фанатов. Напомним, что Гарик не искал любви. В его жизни было много новых интересных проектов, и все его мысли занимала работа. На момент встречи с Асмус он еще находился в законном браке. Хотя не жил с супругой уже три месяца.

Возможно, что Асмус могла скрыть от фанатов разрыв с Харламовым ради ребёнка, потому что не могли простить друг другу обоюдных обид. Стоит отметить, что похожий «сценарий» уже присутствует в звёздной хронике. Распад семьи Ксении Собчак и Максима Вторгана, когда пара решила не разводиться ради сына, но живут порознь.

Решение Асмус и Харламова разойтись никак не подтверждено артистами, но можно догадаться, что Кристина и Гарик могли пойти по стопам Собчак, чтобы не выносить ссор из избы и растить ребёнка полной семьёй.

В скором времени о пары можно ожидать только опровержение догадок либо их подтверждение, как сделали Собчак и Виторган, когда они устали от постоянных вопросов. Кто знает, возможно, пара не живёт вместе уже долгое время, но то лишь предположения.



