Хоккеист Миронов сделал замечание по поводу придуманного романа с Седоковой

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«Любопытные» занимайтесь своими отношениями и не лезьте в чужие», - прокомментировал хоккеист.

В светской жизни говорят якобы о романе Андрея Миронова, хоккеиста московского «Динамо», с экс-участницей группы «Виа-гра» Анной Седоковой. Фанаты атаковали своими сообщениями и комментариями в социальных сетях певицу.

Хоккеист Миронов недавно выложил пост на своей личной странице Instagram, в котором сделал замечание по поводу придуманного романа с Седоковой. Он отметил, что никакого романа у них нет и не было. У него есть девушка, которую он очень любит, и она - точно не певица. У хоккеиста и звезды есть своя личная жизнь. Он просит больше не придумывать ничего подобного и не «совать» нос в его личную жизнь.

Седокова сейчас ничего не комментирует, на вопросы не отвечает и не считает нужным отвечать. Если ее спрашивают, она просто улыбается. Недавно она рассказывала, что ее сердце занято.