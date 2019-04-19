«Собака гончая и злые вороны» – Лолита «кривлялась, шутила и выплясывала» в компании Дробыша и Жижикина

Сегодня, 22:04

Знаменитости снова собрались вместе, чтобы снять новый клип для Иры Забияки.

Лолита Милявская сегодня опубликовала фотографию со съёмок нового клипа Иры Забияки, в котром знаменитость участвует вместе с Игорем Жижикиным и Виктором Дробышем, своими давними знакомыми.

Лолита написала: «Вчера была неожиданная встреча с близкими друзьями! Витя Дробыш предложил нескольким друзьям приехать и посниматься в клипе у Иры Забияки! Получили кайф от её незабываемого тембра, кривлялись, шутили и выплясывали. Все это увидеть можно будет скоро! А крёстный моей дочери получил нежный втык от меня, что Еву совсем не видит! Мы с Игорем Жижикиным закончили у меня дома! Проговорили до 2 утра и ему на утреннюю смену. Теперь чаще будем за домашним столом!!! Снова готовить начну».

В компании своих друзей Лолита, приоткрыв текст песни «В чёрных очках», дала понять, вероятно, что она не очень рада своему окружению. «Собака гончая и злые вороны», – вероятно, этими словами можно описать ситуацию, в которой оказалась Лолита. Женщина, которая всего в жизни добилась сама, возможно, хотела дать понять, что не только крёстный её дочери Евы «злая ворона», но и все те люди, которые не раз предавали ранимую Лолу.