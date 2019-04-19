«Собака гончая и злые вороны» – Лолита «кривлялась, шутила и выплясывала» в компании Дробыша и Жижикина

Знаменитости снова собрались вместе, чтобы снять новый клип для Иры Забияки.
Лолита Милявская сегодня опубликовала фотографию со съёмок нового клипа Иры Забияки, в котром знаменитость участвует вместе с Игорем Жижикиным и Виктором Дробышем, своими давними знакомыми.
В компании своих друзей Лолита, приоткрыв текст песни «В чёрных очках», дала понять, вероятно, что она не очень рада своему окружению. «Собака гончая и злые вороны», – вероятно, этими словами можно описать ситуацию, в которой оказалась Лолита. Женщина, которая всего в жизни добилась сама, возможно, хотела дать понять, что не только крёстный её дочери Евы «злая ворона», но и все те люди, которые не раз предавали ранимую Лолу.