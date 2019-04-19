Как Казанова, только женщина – Барановская романом с Гордоном может прикрывать своего любовника

Сегодня, 21:06

Известная разведенка «Первого канала», видимо, стремится опозорить всех знаменитых «старичков». По крайней мере, подобная версия появилась в Сети.

Вероятно, сейчас фанаты стали осознавать действительную суть вещей, которые окружают тёмную личность Юлии Барановской. Пожалуй, как никогда раньше, в последние месяцы личная жизнь Юлии обсуждается почти всеми её подписчиками. История романов мамы троих детей, которые обсуждались широкой публикой, сводятся к тому, что Юля предстает в образе Казановы, только женщины.

Сегодня Юлия опубликовала многозначительную фотографию, которая не могла не вызвать серию слухов и вопросов о её статусе. На новой фотографии Барановская сидит рядом со своим соведущим Александром Гордоном, с которыми на фото они нежно пересекаются взглядом.

«Я всегда его очень внимательно слушаю», – пишет Юлия под фотографией.

Вероятно, такими постами, в действительности, Барановская пытается отвести слухи от своего настоящего любовника, которого мастерски скрывает на протяжении всего этого времени.

Однако, спешим отметить, что это лишь версия, основанная на общедоступных данных о жизни Юлии Барановской. Как на самом деле обстоят дела в ее личной жизни, на сегодняшний день, остается скрытым под семью замками. Не исключено, что Юлия просто мастерски использует любые появляющиеся о ней слухи для поддержания своей популярности, что, как показывает практика, действительно работает.