«Можно голосовать до 20 раз!»: Алсу не верит в свою дочь

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«Тяжелую артиллерию» решила пустить в ход певица, видимо, сомневаясь в победе Микеллы на конкурсе «Голос. Дети».

Дочь Алсу, Микелла Абрамова, недавно прошла отбор на вокальном шоу «Голос. Дети». В её успехи многие поклонники заподозрили участие не только матери, но и отца, Яна Абрамова, с которым певица состоит в сложных отношениях. То, что Алсу не просто хочет поддержать дочку, а фактически не верит в её силы, давно бросалось в глаза.

Когда девочка вышла в прямые эфиры, Алсу сразу обратилась за помощью к своим фанатам. На официальной странице в Instagram звезда разместила пост, в котором написала, что с одного телефонного номера «можно голосовать до 20-ти раз!». Действительно, такое правило при голосовании есть, но в общем после подсчёта принято приравнивать один голос к одному человеку. А после такого обращения к поклонникам Алсу, армия её подписчиков может отдать голоса не из-за восхищения талантом Микеллы, а из-за уважения к творчеству её матери.