Ответный удар от «Зины». Муж Бородиной поставил на место Светлакова

Сегодня, 20:08

«Твой максимум - это Дулин», - колко ответил Омаров пошутившему над «Дом-2» артисту.

В очередной выпуск шоу с Ксенией Собчак был приглашен комедийный актер Сергей Светлаков. Муж Ксении Бородиной, после просмотра этого выпуска, был, мягко говоря, шокирован. В особую ярость Курбана Омарова привело то, как Светлаков отзывался о «Доме-2», и о причинах его ухода с телеканала «ТНТ». Омаров, можно сказать, накинулся на Светлакова и сказал, что он просто напросто завидует. Получился, прямо так, ответный удар от «Зины». Колким ответом муж Бородиной буквально поставил на место Светлакова.

Сергей Светлаков озвучил Собчак, что не видел дальнейших перспектив для развития на вышеуказанном телеканале. Многие передачи с его участием не показывают, либо же на них были приглашены другие ведущие.

Омаров заявил, что негативное отношение к Светлакову у него появилось не просто так. Он часто слышит как комик насмехается над «Дом-2», в частности над участниками и ведущими. Курбан отметил, что его шутки настолько странные и похожие, как будто у человека проблемы с юмором. Также он добавил, что все-таки, по его мнению, здесь присутсвует больше зависти.